富山中部高校出身で、カターレ富山のユースチームに所属していた小川遼也選手が、Ｊ１・ファジアーノ岡山への加入が内定しました。富山中部高校出身のＪリーガー誕生は初めてです。小川遼也選手は富山中部高校出身で、カターレ富山Ｕ１８では最終ラインを守るディフェンスの中心選手として活躍し、年代別の日本代表候補にも選ばれてきました。現在は筑波大学に所属する２１歳で、Ｊ１・