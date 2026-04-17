日本野球機構（ＮＰＢ）は１７日、神宮球場で１６日に行われたヤクルト―ＤｅＮＡ戦でバットが頭部に当たった球審の川上拓斗審判員が救急搬送され、緊急手術を受けたと発表した。ＮＰＢは「重大な事案として受け止め、防護措置の在り方について検討を進めていく」との方針も明らかにした。発表によると、スイング後に打者の手から離れたバットが川上審判員の側頭部に当たった。搬送先の医療機関で集中治療室での治療を受けてい