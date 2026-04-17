暗闇の中で激しく燃え上がる炎。広い範囲で燃え広がっているのが分かります。16日午後0時半ごろ、北海道・根室市で、草木が燃える大規模な野火が発生。火は線を描くようにみるみると拡大し、約330ヘクタール＝東京ドーム70個分を焼きました。この火災で約360人に避難指示が出され、38人が避難。避難した住民からは「うちの方からも火が見えていた」「心配だけどしょうがない、収まるのを待つしかない」と不安の声が聞かれました。