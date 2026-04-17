ＮＰＢエンタープライズなどは１７日、中国・杭州で８月に開催されるＵ―１２（１２歳以下）アジア野球選手権に出場する侍ジャパンＵ―１２日本代表の監督に、前巨人二軍監督の桑田真澄氏（５８）が就任すると発表した。桑田氏は「日本野球の未来のために責任を持って務めたい」とコメントした。昨季終了後に巨人を退団し、現在はオイシックスのチーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）を務めている。