中国外務省は17日、自衛隊の艦船が台湾海峡に入ったとして、日本側に強く抗議したことを明らかにしました。中国外務省郭嘉昆 報道官「中国側はこれに断固反対し、日本側に対して強く抗議した」中国外務省の郭嘉昆報道官は17日の会見で、「日本の自衛隊艦船が台湾海峡に入り活動した。中国軍は法律や法規に基づき対処した」と発表。日本側に対して強く抗議したことを明らかにしました。そのうえで、「台湾問題は中国の主権と