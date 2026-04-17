愛知県稲沢市の下水処理施設で16日に見つかった赤ちゃんの遺体について、母体の中で既に死亡していたとみられることが分かりました。稲沢市の日光川上流浄化センターでは、16日午前8時すぎ、下水から異物を取り除く格子状のフィルターに赤ちゃんの遺体が引っかかっているのが見つかりました。警察によりますと、司法解剖の結果、遺体は妊娠16週から20週ほどの女の子とみられ、肺が機能していなかったことなどか