LET ME KNOWが、6月3日にリリースする自身初となるフルアルバム『Still Romance』の詳細を発表した。 （関連：LET ME KNOW「本気で音楽やってる」ーーアーティストとしてのプライドを滲ませたステージ挫折を経た3人が示す“道標”） 本作は、収録される全曲の作詞作曲をMatty（Vo）が、アレンジはKehn（Gt）、Lyo（Dr）が手掛け、Sterling SoundのRandy Merrillがマスタリングを施した。代