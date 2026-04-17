MLB Japan公式Instagramは4月16日に投稿を更新し、カブスの今永昇太（32）がフィリーズ戦で今季初勝利を挙げたダイジェスト動画を公開した。投稿では、ジャッキー・ロビンソンデーで背番号42を着けた今永が、自己最多タイの11奪三振を記録した快投を振り返っている。 【画像】ダルビッシュ有、17歳モデル息子と再会し笑顔の2ショット「パパそっくりのイケメンくん」「DNAは争えませんなぁ」 動画では