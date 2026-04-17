MLBシカゴ・カブス公式Instagramは4月11日に投稿を更新し、今永昇太（32）ら選手たちの私服ショットを公開した。「PLAYER ARRIVALS」と題した投稿で、リグレー・フィールドに入る選手たちのオフスタイルを紹介。今永の姿に加え、鈴木誠也（31）らのカットも並び、試合前の自然体な表情が収められている。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさ