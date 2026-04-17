おととい、山形県東根市の交差点で軽乗用車と電動シニアカーが衝突し男性が死亡した現場をきょう警察などが点検しました。 【写真を見る】電動シニアカーに乗る90歳男性が死亡した事故現場警察などが現場点検看板設置などの対策案が出される（山形） 現場は見通しが良いことから交差点に気が付きやすい標示を行うことなど対策案が出されました。 この事故は、おととい午前８時ごろ、東根市松沢の交差点でおきた