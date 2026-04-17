志布志市に16日、県内初の公立の学びの多様化学校が開校しました。17日は転入学セレモニーが行われ、25人の子どもたちが新たなスタートを切りました。志布志市に開校した9年生の義務教育学校「悠志学園」。不登校の子どもたちの学びの場を確保するために設けられた「学びの多様化学校」です。17日、転入学セレモニーが行われ、2年生から9年生まで25人が入学しました。教職員の自己紹介は子どもたちが親し