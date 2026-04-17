17日午前、枕崎港の沖合で4人が乗っていた漁船が転覆し、男性(21)が行方不明になっています。捜索活動が行われている枕崎市から中継です。(岡本善久アナウンサー)「漁船の転覆事故から7時間以上が経ちました。今もやや風が強く吹いている枕崎市の山の上からお伝えします。沖合に見えているのが第18幸丸ですが、今も転覆したままの状態です。日の入りが近づいてきましたが、現在も行方不明者の捜索活動が続いています。鹿