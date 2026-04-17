２月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（２４）木原龍一（３３）組＝ともに木下グループ＝が１７日、今季限りで現役を引退すると発表した。２人はこの日、天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席した。両陛下との歓談の中では、皇后陛下から「以前からスケートのペアが好きで。昔、リレハンメルオリンピックのあとの世界選手権を」と明かされ、天皇