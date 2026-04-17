ボートレース津のヴィーナスシリーズ第2戦は3日目を終えた。3日目2R。東京支部の134期・植竹玲奈（19）が3コース捲りを決めてデビュー初1着を飾った。スタートはコンマ13。「2日目にスタートで苦戦（コンマ55と39）したので、まずは捲られないように。1周1Mは気合と“初動”命で。道中はもうドキドキでした」268走目での達成。「長かった。同期がどんどん達成していく中で焦りもあった」とポロリ。「師匠の西舘健さんが“