「有罪立証はしないで」。裁判のやり直しを巡って、家族の切なる思いです。 大津地検へと向かう阪原弘次さん。1984年滋賀県日野町の酒店で女性店主が殺害され、金庫が奪われたとされる事件が起きました。 阪原さんの父で常連客だった弘さんは、事件から3年以上経って強盗殺人容疑で逮捕されました。裁判では一貫して無実を訴えましたが、2000年に無期懲役の判決が確定。弘さんは15年前、服役中に病死しました。 その後