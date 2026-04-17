嵐の二宮和也（42）が17日にスタートした日本テレビの新バラエティー番組「金曜ミステリークラブ！！！」（金曜後7・00）に出演。相葉雅紀（43）の“サプライズ出演”に驚く場面があった。二宮とお笑いコンビ「千鳥」のノブが初タッグを組み、世界のミステリアスな出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを基に真相を推理する同番組。ノブがクラブの主宰者、二宮がクイズ解答者代表の役割を担う。相葉は再現ド