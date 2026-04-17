豊かな自然や生物の多様性を守るための世界的な会議が今年7月、熊本市で開かれます。 その名も「グローバルネイチャーポジティブサミット2026」です。 4月17日に会見を開いた熊本市の大西一史市長が、会議の意義を強調しました。 熊本市 大西一史 市長「企業活動と自然を守るということをアクションすることで、実は自分たちの産業・企業経営が発展・持続可能なものになっていく」 今年7月14日に始まる会議では、5