17日（金）、サントリーサンバーズ大阪が大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のレギュラーシーズン優勝を決めた。 オフに関田誠大や小川智大らを補強し、今シーズンのSVリーグ男子では驚異の29連勝を飾るなど、圧倒的な強さで首位を走ってきたサントリー。2月には一番乗りでチャンピオンシップ進出を決めた。 38勝4敗で迎えた17日のレギュラーシーズン