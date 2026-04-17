「ヤクルト−巨人」（１７日、神宮球場）ヤクルトのウォルターズが三回途中７失点でＫＯされた。初回、１死満塁から大城に押し出し四球。増田陸に２点適時打を浴びるなど、４点を失った。二回は２安打を許しながらも何とか抑えたが、三回も１死満塁から投手のウィットリーに押し出し四球。キャベッジに２点二塁打を許し、トータル７失点となった。ファームで調整を重ね、来日初登板となったが、三回途中８安打７失点４四死