◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2026年4月17日神宮）巨人などで活躍し、通算525本塁打を記録した清原和博氏（58）が17日、CS放送のフジテレビONEでヤクルト―巨人戦のテレビ解説を務めた。巨人の助っ人右腕・ウィットリーが駆使するナックルカーブの話題になると「切れが良いですね。ストライクゾーンからボールゾーンへ」と評価しつつ、「僕たちの時代は見たことがない」と現役時代を回想。握り方が独特なため「指、痛く