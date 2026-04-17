人気キャバ嬢・ゆいぴす（24）が17日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。実業家・溝口勇児氏（41）の発言がきっかけで“炎上”している件について言及した。物議を醸しているのはYouTube番組「REAL CAREER」での一幕。志願者の年収が400万円だと聞かされると、溝口氏が「君たちの年収は、キャバ嬢であるゆいぴすが1日で稼いじゃう金額なんですけど。どう思いますか?」と問いかける場面があった。そこで志願者が「ゆいぴす