三重県伊勢市の水族館で3年ぶりに生まれた「ゴマフアザラシ」の赤ちゃんが、愛らしい姿を見せています。 【写真を見る】もふもふ可愛い｢ゴマフアザラシ｣の赤ちゃん 三重の伊勢シーパラダイスで3年ぶりに誕生 あと1～2週間ほどで大人と同じ模様が 伊勢市の「伊勢シーパラダイス」では、4月8日に3年ぶりにゴマフアザラシの赤ちゃんが誕生し、13日から一般公開が始まりました。 1～2週間ほどで生えかわり