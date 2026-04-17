天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会が１７日、東京・元赤坂の赤坂御苑で開かれ、ミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケートの「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一ら１４００人が出席した。「りくりゅう」の隣には声優の野沢雅子さんの姿も。存在感あるオレンジ髪が目立ちまくり、この様子がテレビの情報番組などでも伝えられた。ネットでも話題となり「あの明るい髪と髪型は！」「見覚えのある方が