◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月17日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の中日戦でよみうりテレビの中継ゲストを務めた。岡田顧問は現在、打率、打点の2部門でトップの佐藤輝の打撃について「なんぼホームランや打点があっても、やっぱり率よ。打率が良かったら、いいバッティングになる」と好成績の一番の要因はこれまでにない高打率にあると分析した。「ポイントも前になって、力みなくさばこうと