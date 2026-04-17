イスラエルの攻撃で破壊されたガザの街並み＝14日（ゲッティ＝共同）【ジュネーブ共同】国連女性機関（UNウィメン）は17日、パレスチナ自治区ガザで2023年10月〜昨年12月末の間、少女を含む3万8千人以上の女性が死亡したと発表した。昨年10月にイスラエルとイスラム組織ハマスによる停戦が発効した後も、女性が犠牲になるケースが相次いでいると懸念を示した。イラン情勢の激化などで国際社会のガザへの関心が薄れる中でも「ガ