金融庁は17日、自動車損害賠償責任保険（自賠責保険）の保険料などを議論する審議会を開き、2026年度に改定した場合は料率で6％程度の引き上げになる見込みだと明らかにした。人件費や医療費などの上昇を踏まえた。引き上げは13年4月以来、約13年ぶりとなる。自家用乗用車（2年契約、沖縄・離島を除く）の場合は現在1万7650円で、単純計算で千円程度の値上がりとなる。自賠責保険は自動車や二輪車の全保有者に加入が義務付け