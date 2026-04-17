「ＤｅＮＡ−広島」（１７日、マツダスタジアム）試合前に広島県出身の姉妹デュオ・Ｍｅｂｉｕｓによる国歌斉唱が行われた。国歌斉唱は今回で６回目となる２人は、この日も透き通った歌声を本拠地に響かせて役目を勤め上げた。姉の岡田真実は「なによりも私たちが大のカープファン。国歌斉唱は今日の試合の『行くぞ！』っていう部分でもあると思うので、そういった気持ちも込めて歌わせていただきました」と語り、妹の賀江は