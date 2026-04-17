4月14日に第1話が放送された新ドラマ『リボーン〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系）。主演の高橋一生が、一人二役を務めることでも注目されている。「第1話では、数々の事業展開で成功を収めた“時代のカリスマ”であるIT企業の社長・根尾光誠が転落死……と思いきや、2012年にタイムスリップし、根尾と瓜ふたつのクリーニング店の息子・野本英二に転生していた、という奇想天外な内容でした。根尾と野本を、ともに高橋さんが