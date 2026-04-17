4月16日に、フジテレビ系の新音楽番組『STAR』がスタートしたが、その内容が波紋を呼んでいる。「『STAR』は、フジテレビのゴールデンタイムに約10年ぶりに復活した音楽番組で、番組のウェブサイトでは『FNS歌謡祭』を手がける音楽班と、情報番組『めざましテレビ』のエンタメチームがタッグを組んだと説明されています。MCには、2024年入社の上垣皓太朗アナウンサーが抜擢されました」（スポーツ紙記者）初回は2時間の生放送