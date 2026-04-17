【NEOGEO AES+】 発売日：11月12日予定 価格：32,800円 【NEOGEO AES+ Anniversary Edition】 発売日：11月12日予定 価格：49,800円 PLAIONはSNKと協業し、家庭用ゲーム機「NEOGEO AES+」を11月12日に発売する。価格は32,800円。 家庭用ゲーム機「NEOGEO AES（Advanced Entertainment System）」を現代向けに復活させた