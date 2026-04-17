ブロンクスの空気を、一人で変えてしまった。エンゼルスのマイク・トラウト外野手（３４）がヤンキースとの敵地４連戦で改めて示したのは、かつての輝きを取り戻した姿ではない。今なおメジャー屈指、いや史上屈指の打者であるという揺るぎない事実だった。米メディア「ヘビー」が焦点を当てたのも、その?格?の再証明だ。ブレイディ・アンダーソン打撃コーチ（６２）は、歴代ＯＰＳ上位に並ぶ名前を見れば、ヤンキース往年の名