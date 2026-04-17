三重県警は、落とし物として保管中だったかばんの中から現金を盗んだなどとして、警察官2人を懲戒免職処分としました。 警察によりますと、17日付で懲戒免職処分となったのは、鈴鹿警察署地域課に所属する巡査の男（35）です。 男は去年12月、落とし物として届けられたかばんから現金約6000円が入った封筒を盗み、落とし物を記録する書類に封筒があることを記載せず上司に提出したということです。 かばんの持ち