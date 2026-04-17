メ～テレ（名古屋テレビ） 中東情勢が思わぬブレーキに。インバウンドでにぎわう、この地方の観光地にも影響が出ています。 桜は満開。きらびやかな屋台が街を行き交う、春の高山祭。 わずか2日間の祭りに、いろいろな国から観光客が集まります。 「屋台は美しく、人々の衣装もきれいです」(フランスからの旅行者) 「カラクリの細工もすばらしい」(イギリスからの旅行者) 高山市によりますと、去年1