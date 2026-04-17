ある市に嫁いだ私が目にしたのは、一般家庭の庭にそびえ立つ謎の「巨大な鉄柱」。学校の掲揚台かとも思えるその正体は、端午の節句を祝う鯉のぼり用ポールで……。空を悠々と舞う鯉のぼりの裏側とは？ 筆者の友人が、体験談を語ってくれました。 庭にそびえる「謎の鉄柱」 A県I市の農家に私が嫁いで驚いたのは、多くの民家の庭にそびえ立つ、学校の国旗掲揚台のような巨大な鉄柱でした。 地面に基礎を打って固定され