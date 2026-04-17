バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が１７日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。最近、アプリを使って「日記」を始めたと語った。ＭＣの高橋茂雄から「新年度に始めたいことはありますか？」と問われると、「私はもう始めてる。２月くらいから日記を」と高嶋。「今は、書かなくても『日記』というアプリを入れると、（指定した時間に）日記を書く時間ですって教えてくれるわけ。今日あ