タレントのＪＯＹが１７日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。今年１月の事務所独立後の苦労を明かした。１月に事務所から独立。妻でタレントのわたなべ麻衣とともにフリーとなったことについて聞かれると「いい感じでお仕事も増えてまして、ありがたいことに」と笑顔を見せたＪＯＹ。「皆さんのおかげです。応援してくださる視聴者の皆さん、スタッフの皆さ