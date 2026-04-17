◆体操全日本個人総合選手権第２日（１７日、高崎アリーナ）男子の予選が行われ、東京五輪王者の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は、６種目ともに安定した演技をみせ合計８５・５８２点の１位で１９日の決勝に進んだ。２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）は８４・８９９点で２位。３位には三輪哲平（セントラルスポーツ）が入り、長谷川毅（徳洲会）が４位で続いた。昨年、初の世界選手権代表に選出され