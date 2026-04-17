東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。最高気温が40℃以上の日に新しい名称がつきました。その名も、酷暑日です。気象庁が2月末から1か月間、新名称を決めるアンケートをとっていたのですが、最も票を集めたのが酷暑日でした。ちなみに、九州でこれまで酷暑日になったことは一度もありません。ことしの夏、初めて酷暑日が出るのか注目です。それでは、九州北部の週末の天気で