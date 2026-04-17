かつて札幌でプレーした元コロンビア代表MFダニルソン氏北海道コンサドーレ札幌のクラブ30周年を迎え、クラブで活躍したレジェンドから祝福の声が続々と寄せられている。かつて中盤で絶大な存在感を示したレフティーのコロンビア人MFからもメッセージが届いた。札幌は4月16日にクラブ創設30周年を迎えた。Jリーグ昇格に大きく貢献した元パナマ代表FWホルヘ・デリー・バルデスらをはじめとしたクラブOBが祝福のメッセージを送っ