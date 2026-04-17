富山大学は、医療や航空・宇宙の分野で注目される金属・チタンの研究に特化した国内初の機関を、熊本大学と共同で設置しました。富山大学はきょう会見を開き、チタンに関する研究や人材の育成などを行う国内初の機関を今月、熊本大学と共同で設置したと発表しました。チタンは軽くて丈夫な金属で、医療器具や航空・宇宙分野で今後いっそう活用が進むと見込まれています。富山大学では、高岡キャンパスにある研究棟に「先進チタン国