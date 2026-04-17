暑さといえば、気象庁はきょう「最高気温が４０度以上の日」の名称を発表しましたね。以前エブリィでもご紹介しましたが、気象庁はこちらの１３案から、アンケートで公募していました。そして決まったのは、こちらの「酷暑日」です。およそ４８万票のうち２０万票あまりと、最も多い回答でした。「超猛暑日」や「極暑日」なども支持されていますね。「その他」の項目では、自由な名称案も寄せられました。こちら、読めますか