ミャンマーで今月発足した軍が主導する新政権は、外国人を含む受刑者4500人あまりに恩赦を与えました。5年前の軍事クーデターで拘束された前大統領のウィン・ミン氏も釈放されています。ミャンマー軍が主導する新政権は17日、ミャンマーの正月に合わせた人道的な措置として、外国人を含む受刑者4500人あまりに恩赦を与え、釈放すると発表しました。これとは別に、減刑の恩赦も発表されていて、5年前のクーデター後に拘束され、汚職