モデルで俳優の小雪が、18日放送のカンテレ『おかべろ』（毎週土曜後2：28 ※関東地区では日曜深夜）に初登場する。【番組カット】「同じ世界にいるとは思えない…」小雪との身長差に驚く岡村隆史とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン・岡村隆史と店主のNON STYLE・石田明、そしてアシスタントの田中友梨奈アナが、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティー。4月20日（月