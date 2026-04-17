イラン情勢を受けてプラスチック製品が値上がりする中、大手コンビニのローソンは販売するコーヒーのフタを紙製に変更するなど対策を加速させると明らかにしました。ローソン竹増貞信 社長「あらゆる包材を今、見直して、より薄く。とにかくプラスチックに関わる使用量を減らしていきたい」ローソンは、▼店頭で販売するコーヒーのカップの蓋をプラスチックから紙に変更するほか、▼弁当の容器に巻かれるプラスチック製の帯