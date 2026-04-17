17日午前11時10分ごろ、鹿児島県枕崎市の枕崎港沖で「漁船が沈みそうだ」と船を所有する会社から通報があった。鹿児島海上保安部によると、4人が乗った「第十八幸丸」（19トン）が転覆し、3人が救助され、男性1人が行方不明となった。行方不明となったのは鹿児島県出水市の信清優作さん（21）。他の3人は陸地から約400メートルの沖合で見つかり、いずれも意識はあるという。福岡管区気象台によると、当時、薩摩地方には強風