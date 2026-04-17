トラックなどの燃料となる「軽油」をめぐり、カルテルを結んだ罪で、東京地検特捜部が先ほど販売会社5社を起訴しました。その裏にあった、通称「F会」と呼ばれる会合の実態が見えてきました。■値下げ競争起きないようライバル会社同士が相談公正取引委員会・山口正行第一特別審査長「国民生活に広範な影響を及ぼす悪質かつ重大な事案に本件は該当する」17日、公正取引委員会が刑事告発したのは「東日本宇佐美」など大手石油会社5