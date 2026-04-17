ペットショップの隅、誰にも見えない場所で絶望していた1匹の犬。脳内に浮かんだ名前で呼びかけてみたら…飼い主さんが明かした奇跡のような出会いが話題になっているのです。 愛犬家ならではの愛の詰まった愚痴と、その奇跡の出会いは記事執筆時点で149万回を超えて表示されており、5.3万件のいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：『1万円で売れ残っていた犬』絶望的な顔をしていたので『脳内に浮か