マルチバースプロジェクト METALVERSEが、初の対バンイベント『VERSE BY VERSE #1』を8月25日にZepp Haneda (TOKYO)にて開催する。 （関連：連載「lit!」第145回：BABYMETAL、乃木坂46、超ときめき♡宣伝部……アイドルの“今”を映し出す最新曲5選） 本公演では、KAWAII LAB.より誕生したグループ MORE STARと初共演。また、ガールズバンド KOIAIのメンバーからなるスペシャルバンド VΛND fr