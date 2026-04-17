東京都交通局は、都電荒川線（東京さくらトラム）の8501号車の運行を、4月16日から開始した。荒川線の更なる魅力向上と沿線活性化を目的とした「都電（TODEN）車両リニューアルプロジェクト」の一環として、クラウドファンディングで支援を募り車両更新を進めてきた。1990年に導入した8501号車を対象に、JR九州「ななつ星in九州」などを手がけたデザイナー水戸岡鋭治氏と連携し、過去の都電で使用した山吹色の車体色や、木材を用い