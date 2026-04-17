災害で停電した避難所に電気を供給する電源供給車を県が導入し、きょうメディアに公開されました。平時は防災意識を高めるための車として使われます。 【写真を見る】災害で停電した避難所に電気を供給県が導入した電源供給車が公開される平時は巨大地震の体験も（山形） こちらがきょう公開された電源供給車です。 災害発生時には停電になるケースも多く、避難所では安全や生活環境を保つために電気をどのように確保